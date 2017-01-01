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TÜFAD Gaziantep Şubesi Sani Konukoğlu futbol turnuvası



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Gaziantep Şubesi tarafından düzenlenen 9'uncu Sani Konukoğlu Futbol Turnuvası sona erdi. Hasan Doğan tesislerinde düzenlenen turnuvanın finalinde, İbrahim Buğur takımını 2-1 yenen Vahit Kamil Gereççi takımı birinci oldu.

TÜFAD Şube Başkanı İsmet Savcılıoğlu, Gaziantep futboluna hizmet eden yöneticilerin adı verilen takımlar arasında 9 yıldan beri düzenlenen Sani Konukoğlu Futbol Turnuvası'nın 14 Nisan'da Vahit Kamil Gereççi, İbrahim Buğur, Ali Sezgin, Mustafa Gündeş, Osman Asiltürk, Mehmet Bacaksız, Çetin Katırcıoğlu ve Ömer Varlık takımlarının katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Turnuvada Gaziantep'te futbol oynayan 40 yaş üstü eski futbolcuların mücadele ettiğini belirten Savcılıoğlu, "Önümüzdeki yıl Sani Konukoğlu Futbol Turnuvası'nın 10'uncu, TÜFAD Şubemizin ise 20'inci yılı. 10, 11 ve 12 yaş gruplarına yönelik Sani Konukoğlu Çocuk Futbolu Şenliği'ni düzenleyeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından turnuvada dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi. TÜFAD Şube Başkanı İsmet Savcılıoğlu, turnuvaya katkılarından dolayı SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu adına hazırlanan plaketi, SANKO Holding Basın - Yayın Müdürü Cengiz Halil Çiçek'e sundu.

(SD-Y)



18.05.2017 10:52:24 TSI

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