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Kaymakam Öztürk köy gezilerini sürdürüyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, köyleri gezerek sorunları yerinde görerek inceliyor.

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk başkanlığında İl Genel Meclisi Başkanı Dursun Çakır, üyeler Ayfer Yılmaz, Ömer Yıldız ile, İlçe Daire Müdürlerinden oluşan heyet ile birlikte Fakıllı, Çiçekpınar ve Deredibi Köyleri ziyaret ettiler. Kaymakam Öztürk, Köy muhtarı ve İhtiyar heyeti ile köyde bulunan vatandaşlarla görüşüp köylerine ilişkin öneri ve talepleri dinlenerek yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

(TT-AY)



18.05.2017 10:52:46 TSI

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