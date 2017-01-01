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Kültür seyahatleri sürüyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 10:53
Kültür seyahatleri sürüyor
Kültür seyahatleri sürüyor

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültür gezileri devam ediyor.
Her hafta gerçekleşen gezi programında Çanakkale'yi ve Bursa'yı ilk kez gezme fırsatı bulduklarını belirten bayanlar, duydukları memnuniyeti dile getirdi ve böyle bir fırsatı kendilerine tanıdığı için Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'ye teşekkür ettiler.
Kültür gezilerinin önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, bayanlara yönelik düzenlenen kültür gezisi ile ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak, bayanlar arasında birlik ve beraberliği artırmak hedefinde olduklarını ifade etti ve şu sözlere yer verdi "Bayanlarımıza yönelik böyle bir etkinliği hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Birçok bayan hemşerimiz Çanakkale'yi ve Bursa'yı ilk kez böyle geniş yelpazede gezerek bilgi sahibi oluyorlar. Böyle bir hizmete öncülük etmenin heyecanı ve sevinci içerisindeyiz. Geziden dönen bayanların düşüncelerinin bizlere olumlu yansıması sosyal belediyecilik anlamında bizleri yeni projeleri hayata geçirmeye itiyor" diye vurguladı.
(TT-AY)

18.05.2017 10:53:25 TSI
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