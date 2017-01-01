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Başkan Keleş'ten Gençlik Bayramını kutladı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Keleş mesajında, "Ülkemizde gururla kutladığımız ulusal bayramlarımız geleceğimize yön vermiş önemli değerlerimizdir. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı bağımsızlık hareketinin milletimizin azim ve kararlılığı ile birleşerek, tüm yurtta dalga dalga yayıldığını ve Milli mücadele sonucunda zaferle son bulduğu önemli bir gündür. Ülkemizde gururla kutladığımız ulusal bayramlarımız geleceğimize yön vermiş önemli değerlerimizdir. Türk ulusunun istikbali, milletimizin umudu olan gençlerimizin omuzları üzerindedir. Gençlerimizin, tarihimizden aldıkları ilhamla medeniyet yürüyüşümüzü çok daha ileri mesafelere taşıyacaklarına inanıyorum. Millet olarak gençlerimizin yarınların sorumluluğunu üstlenebilecek şekilde nitelikli, bilgili ve ideal sahibi insanlar olarak yetişmeleri için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle gençlerimizin bayramını tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm ecdadımızı rahmet ve saygıyla anıyorum" dedi.

(TT-AY)



18.05.2017 10:54:23 TSI

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