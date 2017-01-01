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Uçan Süpürge Film Festivali 20. yılında Edirne'de



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Türkiye'nin ilk kadın filmleri festivali olan 'Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali' 20'inci yılında Türk Üniversiteli Kadınlar Derneğinin desteğiyle 20-23 Mayıs tarihleri arasında Edirne'de izleyiciyle buluşacak.

1998 yılından bu yana düzenlenen Türkiye'nin ilk kadın filmleri festivali olan 'Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'; kadın sinema emekçilerinin görünürlüğüne dikkat çekerek toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 20'nci yaşını 20 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aynı gün yapacağı film gösterimleriyle kutlamaya hazırlanıyor. Festival bu yıl Adıyaman, Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Kars, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli, Van'da; Kadın Platformunun işbirliğinde Çanakkale'de, Üniversiteli Kadınlar Derneğinin desteğiyle Edirne'de, Karya Kadın Derneği'nin desteğiyle Muğla'da, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin desteğiyle İzmir'de, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Kıbrıs Türk Eğitim Vakfının işbirliğinde KKTC'de seyircileriyle buluşacak.

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 20-23 Mayıs tarihlerinde Türk Üniversiteli Kadınlar Derneğinin işbirliğiyle Edirne'de izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. 20 Mayıs Cumartesi Günü Saat 11.30'da Margi Cinemarine'de 'Mustang' filminin gösterimi yapılacak; 13.30-15.00 saatleri arasında da Ayten Uncuoğlu, Gülen Güler ve Melek Ufuk'un katılacağı 'Sinemada Kadın' konulu söyleşi gerçekleştirilecek. 21 Mayıs Pazar günü saat 11.30'da Margi Cinemarine'de 'Tereddüt', saat 13.30'da 'Paris Beyazı' filmlerinin gösterimi yapılacak. Tüm etkinliklerin ve film gösterimlerinin ücretsiz olduğu belirtildi.

(KU-MK-Y)



18.05.2017 10:54:39 TSI

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