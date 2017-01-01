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Saygun Quartet'ten tarihi kilisede konser



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Bu yıl 16'ncısı düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Saygun Quartet, Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde konser verdi.

Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA) grup şeflerinden oluşan ve geçen yıl Ankara'da düzenlenen Uluslararası Ulvi Yücelen Oda Müziği Yarışması'nda birincilik ödülü alan grup, festival kapsamında sahne aldı. Tarihi kilisedeki konserde, kemanda Deniz Toygür Conus ve Özge Özerbek, viyolada Yağmur Tekin, viyolonselde de Yusuf Çelik'in yer aldığı Saygun Quartet, dünyaca ünlü besteciler Beethoven ve Mendelshon'un "Yaylı Çalgılar Dörtlüsü" eserlerini seslendirerek, müzik severlere güzel bir gece yaşattılar. Çok sayıda vatandaşın izlediği konser sonunda sanatçılar uzun süre alkışlandı.

Konser sonunda festivale desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verilen Rahip Francis Dondu, müziğin, insanları yakınlaştıran en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi.

(KRY-Y)



18.05.2017 10:56:48 TSI

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