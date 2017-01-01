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Başkan Gürkan: "19 Mayıs 1919 tarihe zaferle yazılan bir mücadelenin başlangıcı olmuştur"

18 Mayıs 2017 Perşembe, 11:00
Başkan Gürkan: "19 Mayıs 1919 tarihe zaferle yazılan bir mücadelenin başlangıcı olmuştur"
Başkan Gürkan: "19 Mayıs 1919 tarihe zaferle yazılan bir mücadelenin başlangıcı olmuştur"

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "19 Mayıs 1919 tarihe zaferle yazılan bir mücadelenin başlangıcı olmuştur" dedi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram'nı kutladı. Başkan Gürkan, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Birinci Dünya Savaşı'nın ardından yorgun ve yenik düşen bu vatan; 'Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracak' inancıyla yola çıkan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkarak, Samsun'da başlattığı bu mücadele ile tekrar ayağa kalmış; bağımsızlığına, toprağına sahip çıkmıştır. Tüm zorluklara rağmen inancını kaybetmeyen Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da fitillediği ateş dalga dalga tüm ülkeye hakim olmuş; kadınından erkeğine; yaşlısından gencine Türk milleti emsalsiz bir mücadele sergilemiştir. Bugün 98'inci yılını kutladığımız 19 Mayıs 1919 tarihi, yok olmak üzere olan, onuru zedelenmiş, yenilmiş, yorgun ve fakir düşmüş bir halkın vatanı uğruna tekrar ayağa kalktığı; milleti için ve bağımsızlığı için tüm mazlum milletlere örnek bir mücadele sergilediği bir dönemin başlangıcı olmuştur. 19 Mayıs 1919 tarihi saltanata karşı millet iradesini esas alan yeni bir siyaset anlayışının ortaya çıktığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir gündür. Atalarımızın kanıyla sulanan; her bir karış toprağında büyük bir tarih yatan bu vatan, gençlere emanet edilmiştir. Hiç kuşkusuz Türk genci atalarının kendilerine bıraktığı bu emaneti sonsuza kadar yaşatmaya, demokrasiye, cumhuriyete ve vatanına sonsuza kadar sahip çıkmaya devam edecektir. Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında geleceğe sağlam adımlarla yürüyen; bilime ve teknolojik gelişmelere ayak uyduran, vicdan ve sağduyuya sahip gençlerimizin ve yurttaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu uğurda canını feda eden kahraman şehitlerimiz rahmetle anıyorum."
(KU-

18.05.2017 11:00:50 TSI
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