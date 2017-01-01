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AFAD Başkan Yardımcısı Fatih Özer Kilis'te

18 Mayıs 2017 Perşembe, 11:01
AFAD Başkan Yardımcısı Fatih Özer Kilis'te
AFAD Başkan Yardımcısı Fatih Özer Kilis'te

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - AFAD Başkan Yardımcısı Fatih Özer Kilis'te, AFAD personeli ile toplantı yaptıktan sonra Çobanbey kasabasında devir teslim törenine katıldı.
AFAD Başkan Yardımcısı Fatih Özer, Fırat Kalkanı Bölgesinde Başbakanlık AFAD tarafından geçici görevle gönderilen personel için Suriye'nin Çobanbey kasabasında devir teslim töreni ne katıldı. Başarıyla görev yapan personele başarı belgeleri takdim edildi. AFAD Başkan Yardımcısı Fatih Özer, başkanlığında 20 AFAD İl Müdürü, Birlik Müdürleri, Kızılay, Umke yetkililer Arama Kurtarma, KBRN, İAŞE, Gümrükleme AFAD ekipleri Çobanbey Lojistik depoda bilgi alışverişinde bulundular. AFAD Başkan Yardımcısı Fatih Özer'e AFAD Kilis İl Müdürü Adil Şiraz eşlik etti.
(MAD-SD-Y)

18.05.2017 11:01:14 TSI
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