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Lise anasınıfının yılsonu sergisi



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi ana sınıfının düzenlediği yılsonu sergisi törenle açıldı.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesinde düzenlenen yıl sonu sergisinde, 40 minik öğrencinin Okul Öncesi Öğretmenleri Hediye Akkan ve Şeyma Koç nezaretinde sanatsal ve proje etkinlikleri çerçevesinde hazırlamış oldukları birbirinden güzel resimler, kâğıt ve atık materyallerden kesme yapıştırma sistemiyle yapılan değişik hayvanlar, baskı yöntemiyle yapılan çiçekler ve maketler sergilendi

Yıl sonu sergisinin açılışında konuşan Okul Öncesi Öğretmenleri Hediye Akkan, okul öncesi sanat etkinliklerinin çocuk gelişiminin temel taşlarından biri olduğuna vurgu yaptı. Akkan,"Görsel estetiği yaratmayı ve takdir etmeyi öğrenmek, gelecek kuşağın gelişimi için son derece önemlidir. Sanat eğitimi problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini güçlendirir. Sanat üretme sürecinde kararlar verme ve seçimler yapma deneyimini yaşamın diğer alanlarına taşır. Biz bu etkinliklerimizle çocuklarımızın yüreklerinde çiçek açtırdığımızı düşünüyoruz. Okulumuzda bu amaçla eğitim gören toplamda 40 öğrencimiz vardır. Çocuklara ve biz eğitimcilere bu imkanı sağlayan devletimize, maddi manevi desteğini esirgemeyen okul idaremize, yıl boyunca her zaman çocukların ve bizlerin yanında olan değerli velilerimize, en çokta minik kalpleriyle çabalayan öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Sergiyi gezen protokol üyeleri miniklerin el emeği ürünleri hakkında Okul Öncesi Öğretmenlerinden bilgi aldılar.(MA-EFE)



18.05.2017 11:02:05 TSI

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