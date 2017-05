YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kayserigaz, anneleri unutmadı

KAYSERİ (İHA) - Kayserigaz Acil Müdahale ve Bakım Ekibi her yıl olduğu gibi bu yılda anneleri yalnız bırakmadı. Acil 187 Hattı'na gelen ihbarları değerlendirmek üzere ev ve işyerlerine giden ekipler, bayan abonelerin Anneler Günü'nü çiçek hediye ederek kutladılar.

Toplum odaklı çalışmalarıyla abonelerinin takdirini kazanan Kayserigaz, her yıl farklı tarihlerde tüm dünyada kutlanan Anneler Günü'nde, abonelerini vermiş olduğu gül demetleriyle mutlu etti. Yaşadıkları sürpriz karşısında oldukça mutlu olduklarını ifade eden aboneler, Kayserigaz tarafından gerçekleştirilen bu düşünceli davranış karşısında çok mutlu olan aboneler, anneler için en önemli günlerden biri olan 'Anneler Günü'nde kendilerinin hatırlanmalarına karşı duydukları memnuniyetlerini belirterek teşekkür ettiler.

Kayserigaz İşletme Bakım Birim Yöneticisi Fethi Can Hasilik, Kayserigaz'ın bu uygulamayı gelenekselleştirdiğini belirterek her yıl tüm annelerin anneler günlerini kutladıklarını söyledi. Hasilik, vefakâr ve emekleri ödenmeyecek olan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, sağlıklı ve huzurlu nice günler geçirmeleri temennisinde bulundu.

