YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Nüfus müdürleri ve evlendirme memurları Keles'te buluştu

Nüfus müdürleri ve evlendirme memurları Keles'te buluştu



(Fotoğraflı)



Orhan Bozdemir

BURSA (İHA) - Bursa ve ilçelerindeki nüfus müdürleri ile evlendirme memurları, yeni yönetmelik ve mevzuattaki son değişiklikleri konuşmak üzere Keles'te bir araya geldi.

Keles Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı değerlendirme toplantısına 51 kişi katıldı. Bursa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Dr.Yurdanur Asa'nın başkanlık yaptığı toplantıda, mevzuattaki değişiklikler ve uygulamadaki aksaklıklar dile getirildi. Gököz Naturel Park'ta yapılan toplantının ardından Kocayayla'ya gidildi.Bu toplantıların her yıl başka bir ilçede yapılması kararlaştırıldı.

(OB-MŞ)



18.05.2017 11:06:35 TSI

NNNN

