Nüfus müdürleri ve evlendirme memurları Keles'te buluştu
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Orhan Bozdemir
BURSA (İHA) - Bursa ve ilçelerindeki nüfus müdürleri ile evlendirme memurları, yeni yönetmelik ve mevzuattaki son değişiklikleri konuşmak üzere Keles'te bir araya geldi.
Keles Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı değerlendirme toplantısına 51 kişi katıldı. Bursa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Dr.Yurdanur Asa'nın başkanlık yaptığı toplantıda, mevzuattaki değişiklikler ve uygulamadaki aksaklıklar dile getirildi. Gököz Naturel Park'ta yapılan toplantının ardından Kocayayla'ya gidildi.Bu toplantıların her yıl başka bir ilçede yapılması kararlaştırıldı.
(OB-MŞ)
18.05.2017 11:06:35 TSI
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