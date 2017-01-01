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Yavuzeli'nde Tübitak 4006 Bilim Şenliği

18 Mayıs 2017 Perşembe, 11:06
Yavuzeli'nde Tübitak 4006 Bilim Şenliği
Yavuzeli'nde Tübitak 4006 Bilim Şenliği

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Yavuzeli ilçesinde Hacı Sait Korkmaz Ortaokulunda Tübitak 4006 Bilim Şenliği sergisi açıldı.
Hacı Sait Korkmaz Ortaokulu öğretmeni Habip Aras önderliğinden hazırlanan sergiye çok sayıda öğretmen ve öğrenci katkıda bulundu. Sergiye, İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Nedim Siverekli, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İbrahim Ağıllı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık, Şube Müdürü Mehmet Ali Eryiğit, Hacı Sait Korkmaz Ortaokulu Müdürü Salih Bozat, okul müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı. Sergide Kaymakam Murtaza Ersöz, öğrencilerle sohbet ederek projeleri hakkında bilgi aldı. Kaymakam Ersöz, Tübitak 4007 Bilim Şenliğine katılan öğrencilerin çalışmaları için öğrencileri tebrik etti. Ersöz, dünyadaki en büyük sorunun atıkların değerlendirilmesi olduğunu kaydetti. Hacı Sait Korkmaz Ortaokulu Müdürü Salih Bozat konuşmasında, Tübitak 4006 Bilim Şenliğine öğrencilerimle büyük bir emekle hazırladığını belirtti. Serginin sonunda yapılan ikram dolayısıyla Okul Müdürü Salih Bozat, öğretmen ve öğrencilerini tebrik eden Ersöz, eğitim için her zaman aktif olmalarını istedi.
Bilim fuarında en çok ilgi çekenler arasında alçı ile yapılmış olan Rumkale minyatürü, Go-kart arabası, kar suyunun bitki bünyesine etkisi, Yavuzeli dili ve kültürü projeleri yer aldı. Program ikramlardan sonra son buldu.
(SD-Y)

18.05.2017 11:06:53 TSI
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