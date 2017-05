YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Geleceğin bilim insanları hayallerini Başkan Çelik ile paylaştı

Geleceğin bilim insanları hayallerini Başkan Çelik ile paylaştı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret ederek Başkan Çelik'e yazıkları Hayallerindeki Kayseri'yi anlatan mektupları teslim ettiler. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Mustafa Çelik, bilimin önemini vurguladı ve "Kayseri'yi sadece bilimi kullanan değil bilimi üreten bir şehir yapmak istiyoruz" dedi.

Çetin Şen Bilim Sanat Merkezi Müdürü Sezer İnan, öğretmenler ve öğrenciler Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret ettiler. Başkan Çelik'e hayallerindeki Kayseri'yi anlatan mektuplar yazan öğrenciler bu mektupları Başkan'a teslim ettiler. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Mustafa Çelik, mektupları çocuklara okuttu ve önerileri için teşekkür etti.

Öğrencilerin mektuplarla ifade ettikleri tekliflerden çok memnun kalan Başkan Çelik, çocuklar için hobi bahçeleri gibi dikkat çekici teklifler aldığını belirtti. Ziyarette Başkan Mustafa Çelik'e öğrenciler tarafından yapılan bir tablo hediye edildi.

Çetin Şen Bilim Sanat Merkezi Müdürü Sezer İnan'dan okulla ilgili bilgi alan Başkan Çelik, bilimi ve bilime yönelik çalışmaları önemsediğini belirterek, göreve geldiğinden bu yana bilim ve sanat alanında tüm projeleri hayata geçirdiğini söyledi. Nerde bilim varsa orada yer aldığını ifade eden Başkan Çelik, "Kayseri'ye Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı Bilim Merkezi'ni yaptık. Bununla da yetinmedik. Bilim Merkezi'nin yanına Türkiye'de eşi benzeri olmayan Bilim Parkı yapacağız. Bilim Parkı'nın proje çalışmaları devam ediyor. Ayrıca çocuk parkları için yeni projeler hazırlıyoruz. Parklarda sadece çocuk oyun alanları olmayacak. Çocukların bir şeyler üretebilmeleri, bir şeyler yapabilmeleri için aktivite alanları koymak istiyoruz. Arkadaşlarımız bu konu üzerinde çalışıyorlar. Bu konuda her teklifi değerlendiririz. Bu arada okul bahçeleri için bir proje üzerinde çalışıyoruz. Her okulun bahçesinde geometri parkları yapacağız. Çocuklar geometrik şekilleri orada görerek tanıyacaklar" dedi.

Bilimi seven bir Başkan olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, öğrencilere akıllarına gelen her konuyu kendisine iletmelerini istedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Kayseri'yi sadece bilimi kullanan değil bilimi üreten bir şehir yapmak istediklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ziyaretin sonunda öğrencilere satranç takımı hediye etti.

(AÖ-Y)



18.05.2017 11:07:42 TSI

NNNN