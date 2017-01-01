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Baro Başkanı Av. Azade Ay gençlerin bayramını kutladı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 11:12
Baro Başkanı Av. Azade Ay gençlerin bayramını kutladı
Baro Başkanı Av. Azade Ay gençlerin bayramını kutladı

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay, 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.
Baro Başkanı Azade Ay mesajında "19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tüm yokluk ve yoksunluklara rağmen, makus talihini yenmek ve emperyalist güçlerin kendi çıkarları doğrultusunda biçimlendirmeye çalıştıkları tarihinin akışını değiştirmek kararlılığını tüm dünyaya duyurduğu gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı bağımsızlık hareketi milletimizin azim ve kararlılığı ile birleşerek Milli Mücadele sonucunda zaferle sonuçlanmıştır. Verilen mücadele sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk tarafından Türk Gençliğine armağan edilmiştir. 19 Mayıs'ta başlayan mücadelenin ışığında çağdaş ve demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, Türk gençliğinin üstün gayret ve çalışmaları sayesinde güçlü bir ülke olarak sonsuza dek yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve Türk gençliğinin Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularımızla kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyoruz" dedi.
(AY)

18.05.2017 11:12:47 TSI
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