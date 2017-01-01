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Başkan Keleş'den kalkınmaya destek



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Odaklı Çalışmaların Tanıtım Programına katıldı.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında çevre ve sağlık alanlarında pilot üniversite seçilen Düzce Üniversitesi'nin yaptığı çalışmalar ile yürütülecek faaliyetlerin Düzce'ye katkılarının paylaşılacağı programa katıldı. Rektörlük Çalıştay Salonu'nda Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın sunumuyla gerçekleşen toplantıda, çevre konusunda "Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı", sağlık konusunda ise "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp" başlıklarında yapılan ve hedeflenen çalışmalar ve projeler paylaşıldı.

(TT-AY)



18.05.2017 11:13:12 TSI

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