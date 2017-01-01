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'Bursa Erzurum Günleri' başladı



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ERZURUM (İHA) - 'Bursa Erzurum Günleri' programı için düzenlenen açılış törenine katılan Vali Seyfettin Azizoğlu, Hükümetin, Cazibe Merkezleri Programını ilan etmesiyle birlikte Erzurum'un artık göç veren değil, göç alan bir şehir haline geleceğini söyledi.

Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonunun Palandöken -Uludağ Buluşması sloganı ile düzenlediği 'Bursa Erzurum Günleri' yapılan açılış töreniyle başladı.

Bursa'da yaşayan Erzurumluların memleket özlemini gidermek, Bursalılara ise Erzurum'un kültürünü tanıtmak amacıyla Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Erzurum günlerine coşkulu bir törenle start verildi. 17-21 Mayıs tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) Fuar Alanında misafirlerini ağırlayacak olan 2. Bursa Erzurum Günleri açılış törenine; Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, İçişleri Eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile Erzurum ve Bursa İlçeleri Belediye Başkanları katıldı.

"Erzurum, Göç Alan Bir Şehir Olacak"

Açılışta konuşan Vali Seyfettin Azizoğlu, Doğunun artık makus talihi yendiğini ifade ederek, " Doğudan batıya göç 2016 yılında Erzurum için sona ermiştir. İnanıyoruz ki Erzurum'dan göç olmayacağı gibi ilimizden ekmek parası için gurbete göç edenlerde memleketlerine geri dönecek, işlerini, geçimlerini memleketlerinde sağlayacaktır" dedi.

Hükümetin ilan ettiği Cazibe Merkezleri Programı kapsamında ki 23 ilden birinin de Erzurum olduğunu hatırlatan Vali Azizoğlu, şöyle devam etti:

"Cazibe Merkezleri Program'ının başladığı günden itibaren şehrimize 21 milyar Türk Lirası değerinde bir yatırım talebi başvurusu oldu. Şuan Kalkınma Bankası'nın yapılan başvuruları kabulünü bekliyoruz. Büyükşehir belediyemiz ile birlikte yeniden oluşturduğumuz organize sanayi bölgesiyle bize başvuran bütün yatırımcılara arsalarını tahsis ettik. İnşallah bu yatırımlar yapıldığı zaman Erzurum sadece bölgesinin cazibe merkezi değil, aynı zamanda İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Nahcivan'ın ticaret, kültür ve sanayi merkezi haline gelecektir. İnanıyoruz ki çok kısa zamanda Erzurum bu hüviyetiyle ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu güzel organizasyon sayesinde Erzurumluların bir araya gelmesini sağlayan vakıf ve dernek yöneticilerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz Erzurum'u ve Bursa'yı kardeş biliriz. Erzurum Anadolu'nun Kapısı, Mülk-i İslam'ın kilididir. Bursa ise Osmanlı İmparatorluğumuzun ilk başkentiydi. Bu iki şehrin tekrardan buluşması gönüllerde heyecan, gurur ve sevinç yarattı" ifadelerini kullandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Türk milletinin değer yargılarına çok önem verdiğini belirterek, " Bir milletin inanç ve gelenek ile görenekleri, o milletin en kıymetli varlıklarıdır. Ne kadar bu varlıkları yaşatabilirlerse o milleti yıkmak, parçalamak kolay olmaz. Bizim insanımız nereye giderse gitsin orada birlik ve beraberliği sağlamış, vakıf, dernek kurarak geleneklerini sürdürmüştür" diye konuştu

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi, Burs İl Müftüsü İzani Turan'ın yaptığı dua akabinde kesildi.

(ÖB-ÖB-Y)



18.05.2017 11:15:14 TSI

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