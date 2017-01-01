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Kütahya'da 'kentsel tasarım uygulamaları' projesi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında 'kentsel tasarım uygulamalarının yapılması' ile alakalı protokol imzalandı.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, kurum olarak kentin tarihine sahip çıktıklarını dile getirdi.

Saraçoğlu, "İlimiz, Merkez Pirler Mahallesi'nde, Germiyan Caddesi ve Karadonlu Sokak üzerinde çok sayıda korunması gerekli kültür varlığı sivil mimari örneği taşınmazı içerisinde barındıran ve korunacak sokaklarımızdan biri olan, kültürel ve tarihsel mirasımıza sahip çıkmak, sokağın gelecek nesillere sağlıklı olarak aktarılması, kültür turizminin geliştirilmesi, sürdürebilir ve böylelikle gözde sokaklarından biri haline getirilmesi, sokak dokusunun korunarak cazibesinin yükseltilmesi amacıyla Germiyan Caddesi ve Karadonlu Sokak üzerinde bulunan tescilli yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri Bakanlık Yardımıyla Toplu Başvuru kapsamında proje yardımı alınmıştır" dedi.

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez ise, "Kütahya'mız şairler, edebiyatçılar, şehzadeler şehri olduğu kadar da konaklar şehridir. Bu protokolle birlikte tarihi değerlerimiz gün yüzüne çıkacak. Bununla ilgili Hisar Kalemizin burç tadilatı ve Aizona Antik Kenti'nin kazı çalışmaları da devam etmekte. Kültür varlıklarımıza sahip çıkma, koruma, turizme kazandırma ve gelecek nesillere aktarma konusunda Belediyemize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum" İfadelerini kullandı. (EFE)



18.05.2017 11:15:17 TSI

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