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Didim Belediyesinden Atatürk kıyafetleri defilesi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 11:15
Didim Belediyesinden Atatürk kıyafetleri defilesi
Didim Belediyesinden Atatürk kıyafetleri defilesi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Çalışkan
AYDIN (İHA) - Didim Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk kıyafetleri defilesini Didimlilerle buluşturdu.
Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan defilede eski Türk devletlerinde ve Atatürk dönemine kadar olan kıyafetler sergilendi. Ardından Atatürk'ün giydiği kıyafetler defileyle sunulurken defile bol bol alkış aldı.Defile'de ayrıca Viyolonsel sanatçısı ve Öğretmen Yakup Kıvrak cumhuriyet dönemi müziklerinden mini bir konser verdi.
Defilenin son kısmında Başkan Atabay ve beraberindekiler sahneye çıkarak defileyi düzenlenen Ankara Olgunlaşma Enstitüsü yetkililerine çiçek verip, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Didim Ticaret Odası Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinliğe Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Başkanı Gökmen Karataş, Meclis Üyesi Sevinç Karataş, Belediye Başkan yardımcısı Salih Bankoğlu, Meclis Üyesi Ali Çağlar, Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız ile Didimliler izledi.
(HÇ-MB-Y)

18.05.2017 11:15:37 TSI
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