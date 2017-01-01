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Merinos AKKM uluslararası tanıtım atağında

18 Mayıs 2017 Perşembe, 11:15
Merinos AKKM uluslararası tanıtım atağında
Merinos AKKM uluslararası tanıtım atağında

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Merinos AKKM, Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenen 'IMEX 2017 Fuarı'na katıldı.
Merinos AKKM, 2016 Aralık ayında İspanya Barselona'da düzenlenen IBTM Fuarı'nın ardından bu kez de Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenen IMEX 2017 Fuarı'nda boy gösterdi. Dünyanın dört bir yanından kongre profesyonellerinin katıldığı fuarda, Merinos AKKM standı ilgi gördü. Fuara, Merinos AKKM Genel Koordinatörü Hasan Çepni, BURKON Turizm ve Merinos AKKM yetkilileriyle birlikte katıldı.
Çepni, şehrin turizm imkanlarını ve Merinos AKKM'yi tanıtmak üzere sonbaharda Hessen'li işadamlarını Bursa'da ağırlayacaklarını dile getirdi. Fuarda birçok kongre profesyoneliyle iş görüşmeleri yapan ve Bursa'yı tanıtan Merinos AKKM yetkilileri, aynı zamanda fuar kapsamında yapılan ICCA Akdeniz bölge toplantısına da katıldı.
(MŞ)

18.05.2017 11:15:43 TSI
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