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Forum Erzurum, 35 TL yüklü Forum Erzurum Kart hediye ediyor



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurumluların buluşma noktası Forum Erzurum, tek seferde yapılan 350 TL ve üzeri alışverişlerde 35 TL yüklü Forum Erzurum kart hediye ediyor.

22 - 26 Mayıs tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında katılımcılar kazandıkları kartlar içindeki miktarı Forum Erzurum'daki mağazalarda kullanabilecek.

Forum Erzurum Kart sayesinde Forum Erzurum'un özel ve ayrıcalıklı kampanyalardan faydalanma şansı yakalayan ziyaretçiler, özel indirimler ve fırsatlar ile alışverişlerini yaparken bir yandan da kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

(ERZ-AT-Y)



18.05.2017 11:16:08 TSI

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