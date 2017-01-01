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Üniversite öğrencilerine İş Sağlığı ve Güvenliği bilgisi



(Fotoğraflı)



Mustafa Bektaş

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu'nda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Bölümü öğrencilerine Orman Mühendisi ve İSG Uzmanı A.Başar Kavcin tarafından "İSG Uygulamaları ve Karşılaşılan Zorluklar" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğrencileri tarafından ilgi ile takip edilen söyleşide İSG Uzmanı Kavcin tarafından İSG uygulamaları hakkında öğrencilere bilgiler verildi.

Söyleşiyi gerçekleştiren A. Başar Kavcin, iş hayatı süresince İşletme Şefliği, GEF-2 Projesi Mühendisliği, İşletme Müdür Yardımcılığı (vekaleten) ve İş Güvenliği Uzmanlığı görevlerini yerine getirmiş, görev aldığı sürelerdeki bilgi, deneyim ve önerilerini birleştirerek etkileyici bir şekilde üniversite öğrencileri ile paylaştı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Benan Dinç Girgin, yararlı ve etkili söyleşisi için geleceğin İSG uzmanlarına rehber nitelikte olan "İSG Uygulama Kılavuzu" adlı kitabın yazarı A. Başar Kavcin'e ve söyleşiye katılan tüm öğrencilere teşekkür ettiğini, yeni söyleşilerde birlikte olmayı dilediğini belirtti.(MB-EFE)



18.05.2017 11:17:07 TSI

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