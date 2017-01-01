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Hisarcık'ta liseler arası voleybol turnuvası



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün Gençlik Haftası Kutlama Programı kapsamında düzenlediği liseler arası voleybol turnuvası sona erdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce Gençlik Haftası Kutlama Programı kapsamında Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Kapalı Spor Salonunda düzenlenen liseler arası voleybol turnuvasına Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi voleybol takımları katıldı. Turnuva sonunda 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi birinci, Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci, Anadolu İmam Hatip Lisesi voleybol takımı da üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında verilecek.(MA-EFE)



18.05.2017 11:17:14 TSI

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