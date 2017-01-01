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İstanbul caddesi güzergah alternatifleri değerlendirildi



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Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ile İstanbul Caddesi Projesini görüşmek üzere bir araya geldi.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Ramazan ayının 15'inde kapatılması planlanan İstanbul Caddesi'ne alternatif güzergahların belirlenmesi amacıyla Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ile bir araya geldi. Düzce Belediyesinde yapılan toplantıda İstanbul Caddesi'nin araç trafiğine kapatılması ile birlikte ortaya çıkacak açık hava alışveriş merkezinin asayişi ve yeniden düzenlenmesi ile şehir merkezindeki ulaşımda kullanılacak alternatif güzergahlar belirlendi. Başkan Yardımcıları Ali Güney, Şemsettin Yenersoy ve Murat Caymaz ile birim müdürlerinin de hazır toplantıda önemli kararlar alındı. Ayrıca toplantıda İstanbul Caddesi üzerinde yaşanan trafik yoğunluğunun şehir merkezi dışına taşınması amacıyla düzenlenecek alternatif güzergahların en kısa sürede kullanılacağı açıklandı.

(TT-



18.05.2017 11:18:48 TSI

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