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" Sosyal Güvenlik Elçileri Anı Yarışmasında" dereceye girenlere ödül verildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'te, Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen "Sosyal Güvenlik Elçileri" Anı Yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Yarışmanın ödül töreni Kilis Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlendi. Programa öğrenci velileri,öğretmenler,okul idarecileri ve kurum personelinin katılımı ile gerçekleştirildi. İl birincisi Muhammet Furkan Seyitlioğlu ve ilçe birincisi Erdal Polat'ın hediyelerini İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ercan Özer'den, İl ikincisi Mehmet Mert ve ilçe ikincisi Ümmet Polat'ın hediyelerini İş-Kur İl Müdürü Nurettin Köksal'dan İl üçüncüsü Yasin Baba ve İlçe üçüncüsü Barın Doğan ise hediyesini Polateli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Sürücü'den aldı.

SGK İl Müdürü Abdulkadir Akkaş, yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederek öğrencilere başarılarının devamı temennisinde bulundu

(MAD-SD-Y)



18.05.2017 11:20:04 TSI

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