ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sosyal Güvenlik Elçileri Anı Yarışmasında" dereceye girenlere ödül verildi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 11:20
" Sosyal Güvenlik Elçileri Anı Yarışmasında" dereceye girenlere ödül verildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te, Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen "Sosyal Güvenlik Elçileri" Anı Yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Yarışmanın ödül töreni Kilis Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlendi. Programa öğrenci velileri,öğretmenler,okul idarecileri ve kurum personelinin katılımı ile gerçekleştirildi. İl birincisi Muhammet Furkan Seyitlioğlu ve ilçe birincisi Erdal Polat'ın hediyelerini İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ercan Özer'den, İl ikincisi Mehmet Mert ve ilçe ikincisi Ümmet Polat'ın hediyelerini İş-Kur İl Müdürü Nurettin Köksal'dan İl üçüncüsü Yasin Baba ve İlçe üçüncüsü Barın Doğan ise hediyesini Polateli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Sürücü'den aldı.
SGK İl Müdürü Abdulkadir Akkaş, yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederek öğrencilere başarılarının devamı temennisinde bulundu
(MAD-SD-Y)

18.05.2017 11:20:04 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
AFAD Başkan Yardımcısı Fatih Özer Kilis'te
YEREL

AFAD BAŞKAN YARDIMCISI FATİH ÖZER KİLİS'TE
Kilis Musiki Cemiyeti muhteşem bahar konseri
YEREL

KİLİS MUSİKİ CEMİYETİ MUHTEŞEM BAHAR KONSERİ
Üniversite de &quot;Oyun Bizim İşimiz&quot; etkinliği gerçekleştirildi
YEREL

ÜNİVERSİTE DE "OYUN BİZİM İŞİMİZ" ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kilis Belediyesi ile UNICEF'ten çocuklar için iş birliği
YEREL

KİLİS BELEDİYESİ İLE UNICEF'TEN ÇOCUKLAR İÇİN İŞ BİRLİĞİ
Bayanlara Meslek Edindirme Merkezi için protokol imzalandı
YEREL

BAYANLARA MESLEK EDİNDİRME MERKEZİ İÇİN PROTOKOL İMZALANDI
Kilis Belediyesi &quot;Hayallere&quot; dokunuyor
YEREL

KİLİS BELEDİYESİ "HAYALLERE" DOKUNUYOR
&quot;Avrupa, sığınmacılara kapılarını kapatıyor&quot;
YEREL

"AVRUPA, SIĞINMACILARA KAPILARINI KAPATIYOR"
Bilek Güreşi Şampiyonları Vali İsmail Çataklı'yı ziyaret ettiler
YEREL

BİLEK GÜREŞİ ŞAMPİYONLARI VALİ İSMAİL ÇATAKLI'YI ZİYARET ETTİLER
&quot;Okumak Yenilenmektir Projesi&quot; bilgi yarışması yapıldı
YEREL

"OKUMAK YENİLENMEKTİR PROJESİ" BİLGİ YARIŞMASI YAPILDI
Kaymakam Avcı'nın okul ziyaretleri devam ediyor
YEREL

KAYMAKAM AVCI'NIN OKUL ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR
Karayollarına dikilen akasyalar ile çiçek açmaya başladı
YEREL

KARAYOLLARINA DİKİLEN AKASYALAR İLE ÇİÇEK AÇMAYA BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
"Volkan Demirel gözlerim kanadı"
FUTBOL

"VOLKAN DEMİREL'İN PENALTISI..."

 1
  • 2 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir
  • 3 "Bu kadına iyi bakın istedim"
  • 4 Dikkat! Pişmiş yumurtada bunu görürseniz...