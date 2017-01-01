YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Rektör Çakar gençlerin bayramını kutladı

Rektör Çakar gençlerin bayramını kutladı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Rektör Çakar mesajında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak bağımsızlık mücadelemizi başlattığı ve kurtuluş meşalesini yaktığı gün olan 19 Mayıs 1919, tarihe gömülmek istenen aziz milletimizin tekrar şahlanışının başlangıç tarihi olmuştur. Milletimiz, vatan ve bayrak sevgisini olağanüstü bir mücadele göstererek tüm dünyaya ilan etmiş, kurtuluş destanını yazmış, başka milletlerin bağımsızlık mücadelelerine de örnek olmuştur. Düzce Üniversitesi olarak; vatanımızı, geleceğimizin teminatı olan gençlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz" dedi.

(AY)



18.05.2017 11:22:15 TSI

NNNN

