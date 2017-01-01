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Rektör Çakar gençlerin bayramını kutladı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 11:22
Rektör Çakar gençlerin bayramını kutladı
Rektör Çakar gençlerin bayramını kutladı

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Rektör Çakar mesajında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak bağımsızlık mücadelemizi başlattığı ve kurtuluş meşalesini yaktığı gün olan 19 Mayıs 1919, tarihe gömülmek istenen aziz milletimizin tekrar şahlanışının başlangıç tarihi olmuştur. Milletimiz, vatan ve bayrak sevgisini olağanüstü bir mücadele göstererek tüm dünyaya ilan etmiş, kurtuluş destanını yazmış, başka milletlerin bağımsızlık mücadelelerine de örnek olmuştur. Düzce Üniversitesi olarak; vatanımızı, geleceğimizin teminatı olan gençlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz" dedi.
(AY)

18.05.2017 11:22:15 TSI
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