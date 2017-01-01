YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Seyhan ve Çukurova belediyelerinden 19 Mayıs kutlaması

Seyhan ve Çukurova belediyelerinden 19 Mayıs kutlaması

- Adanalılar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı meşaleli yürüyüş, Küba Müzik Grubu ve Mehmet Erdem konseri ile kutlayacak



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana'da, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Seyhan ve Çukurova belediyelerinin düzenlediği ortak etkinlikle kutlanacak.

Seyhan Belediyesi ve Çukurova Belediyesi organizesinde gerçekleşecek olan kutlamalar Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde başlayacak.

Burada toplanacak kortej meşalelerle Atatürk Parkı'ndaki Atatürk anıtına kadar yürüyecek. Anıta çelenk bırakılıp saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından yine meşalelerle Uğur Mumcu Meydanı'na yürünecek. Burada oluşturulan konser alanında önce Küba Müzik Grubu ardından ise son günlerin popüler isimlerinden olan ve "Hakim Bey" şarkısı ile bilenin Mehmet Erdem konser verecek.

(ADN-Y)



18.05.2017 11:23:04 TSI

NNNN

