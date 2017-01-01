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Seyyid Burhaneddin Türbesi Yenileniyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 11:23
Seyyid Burhaneddin Türbesi Yenileniyor
Seyyid Burhaneddin Türbesi Yenileniyor

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi, Seyyid Burhanedin Hazretleri Türbesi'nin yenilenmesi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Başkan Çelik, türbede yapılan restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Mustafa Çelik, Ramazan ayında Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi'nde verilen iftarı bu yıl Büyükşehir Belediyesi'nin organize edeceğini belirtti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Seyyid Burhaneddin Hazretleri türbesini ziyaret etti. Türbede yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan Başkan Çelik, çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.
Şehrimizin manevi mimarlarından Seyyid Burhaneddin Hazretleri türbesi ve civarında yaptıkları çalışmalarda sona geldiklerini ifade eden Başkan Çelik, "Restorasyon konusu ince işçilik isteyen ve hassas çalışılması gereken bir konu. Türbe içindeki restorasyonu Ramazan ayına yetiştirelim diye gayret ediyoruz. Belki birkaç gün sarkabilir ama çok mükemmel bir çalışma yapılmış olacak" dedi.
Ramazan ayında Seyyid Burhanedin Hazretleri Türbesi'nde verilen iftarla ilgili de bir açıklama yapan Başkan Çelik, "Bugüne kadar Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi'nde bir sivil toplum örgütü iftar veriyordu. Bu yıl ramazan ayı boyunca iftarı Büyükşehir Belediyemiz organize edecek. Hem kendi kaynaklarımızla hem de katkı vermek isteyen hayır sahiplerimizle birlikte her gün 2 bin- 2 bin 500 kişilik iftar yemeği vereceğiz. Yağış ihtimaline karşı iftar vereceğimiz alanda üst örtü planladık. İnşallah pırıl pırıl bir ortamda iftar yapacağız" diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi'nde yer alan kafeteryayı da artık daha nezih bir şekilde Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYTUR'un işleteceğini söyledi.
(AÖ-Y)

18.05.2017 11:23:10 TSI
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