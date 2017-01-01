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Forum Erzurum'un Anneler Günü'ne özel atölye çalışmalarına yoğun ilgi

- Forum Erzurum'un misafirleri atölye çalışmalarına katılarak anneleri için hediyelerini kendi elleri ile tasarladı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurumluların buluşma noktası Forum Erzurum, Anneler Günü'nde annelerine farklı hediye vermek isteyenler için üç tasarım atölyesi çalışması organize etti.

Forum Erzurum misafirleri atölye çalışmalarına katılarak anneleri için hediyelerini kendi elleriyle tasarlama fırsatını yakaladı.

"Annelerin En Özeline, Hediyelerin En Güzeli" sloganı ile yapılan atölye çalışmalarının ilki 12 Mayıs Cuma günü gerçekleştirildi. İlk etkinlikte kendi elleriyle kupa bardak tasarımları yapan katılımcılar 13 Mayıs Cumartesi günü mutfak önlükleri için 14 Mayıs Pazar günü ise üçlü fotoğraf panosu tasarımları yaptı.

(ERZ-AT-Y)



18.05.2017 11:24:30 TSI

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