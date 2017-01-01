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Aydın'da aşıklar şöleni

- Aşıklar davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.



(Fotoğraflı)



Ali Soydemir

AYDIN (İHA) - Türk halk kültürünün temel değerlerinden olan aşıklık ve ozanlık geleneğinin korunup yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için Aydın Aşıklar ve Ozanlar Derneği gece düzenledi. Gecede aşıklar davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen gecede açılış konuşmasını yapan Aydın Aşıklar ve Ozanlar Derneği Başkanı Muhsin Özen amaçlarının aşıklık ve ozanlık geleneğini gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade etti.

Aşıkların sazıyla sözüyle doğruları halka anlatan kişiler olduğunu vurgu yapan Doç. Dr. Caner Işık, "Türkler törelerini aşıklar vasıtasıyla yürütmektedir. Türklerin töresine bağlılığı gibi aşıklar da sönmeyecektir" dedi.

Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Salonunda gerçekleştirilen gecede aşıklar zaman zaman gülümsetti zaman zaman da düşündürdü. Sahneye gelen aşıklar 2`şer ve 3`erli gruplar halinde atışma ve türkü dallarından örnekler sundu. Sahne alan aşıklar, sazlı atışmalarıyla izleyenlerin beğenisini kazanırken, Davazlı Süleyman'ın okuduğu şiir katılımcılardan büyük alkış aldı.

Aşıkların duygularını anında dile getirme yeteneğine sahip kişiler olduğunu kaydeden Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Gürel, aşıklık ve ozanlık geleneğinin yaşatılmasını istedi. Geçenin sonunda şölene katılan aşıklar, plaketlerini Vali Yardımcısı Gürel'in elinden aldı.

Aşıklar Şöleni'ne Türkiye'nin en sevilen ozanları; Aydın Aşıklar ve Ozanlar Derneği Başkanı Muhsin Özen, Kars'tan Celal Bulut, Muş'tan Nuri Demiroğlu, Ağrı'dan Binali Kılıç, Ardahan'dan Ensar İpekoğlu, Aydın'dan yerel sanatçı Fethi Civan, 'Davazlı Süleyman' olarak bilinen halk şairi Süleyman İncedal okudukları birbirinden güzel eserlerle geceye renk kattı.

Aydınlıların yoğun ilgi gösterdiği geceye Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Gürel, Kültür ve Turizm İl Müdürü Nusret Debre, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Caner Işık, ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim görevlisi Yr. Doç. Dr. Ayten Can da katılanlar arasında yer aldı.

(İK)



18.05.2017 11:24:55 TSI

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