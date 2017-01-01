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"Haydi Artvin Sahne Senin" Ses Yarışması düzenlendi

- Artvin'de gençlerin sahne aldığı 'Haydi Artvin Sahne Senin' ses yarışmasının galibi sesi Sıla'ya benzeyen Aytuğ Dalkılıç oldu



(Fotoğraflı)



Hasan Fehmi Demir

ARTVİN (İHA) - Artvin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında "Haydi Artvin Sahne Senin" Ses yarışması düzenlendi.

Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezinde gerçekleşen ve 12 yarışmacının hünerlerini sergilediği ses yarışmasında katılımcılar müzik ziyafetine doydu. Birbirinden güzel seslerin yarıştığı yarışmanın galibi ise sesi ünlü pop müziği sanatçısı Sıla'ya benzeyen Aytuğ Dalkılıç oldu.

Yarışmadan önce "Dereceye giremezsem bile sorun yapmam diğer arkadaşlarımın sesi benden daha güzelmiş derim" ifadelerini kullanan Dalkılıç yarışmanın sonunda birinci olmanın mutluluğunu yaşadı.

Dalkılıç "Birinci oldum, çok mutluyum. Diğer arkadaşlarımda hak ediyordu. Diyecek bir şey bulamıyorum, sms atanlara da çok teşekkür ediyorum. Bundan 1 hafta önce üniversitenin yarışmasın da Sıla'nın Aslan Gibi parçasıyla birinci olmuştum, burada da yine aynı şarkıyla birinci oldum" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasını yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, 15 - 21 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında yoğun bir program gerçekleştirdiklerini belirterek Artvin Gençlik Merkezi'nin gerçekleştirdiği çalışmalarla Türkiye'de ilk 10 içerisinde yer aldığını söyledi. Bu başarıda başta gençlik hizmetleri çalışanları olmak üzere çalışmalarda yer alan kursiyer, hoca ve ailelerin büyük payı olduğunu vurgulayan Yetim, " Ekip olarak çok ciddi çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmalarda şunu yapın demek yerine birebir çalışmaları uygulamalı olarak göstererek yapıyoruz. Gençlerimize başarıya giden yolda ciddiyet ve kararlılıkla nasıl başarıya ulaşılacağını göstermeye çalışıyoruz. İl Müdürlüğü olarak Genel Müdürlükle yarışır noktaya geldik. Bu başarıda emeği geçen müdürlerimize, gençlik liderlerimize, personelimize, siz değerli destekçilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

İlk üçe giren yarışmacılar jüri üyeleri tarafından belirlenirken, yarışmanın birinci, ikinci ve üçüncülerini seyirci ve izleyicilerin sms oyları belirledi. Oylama sonunda; birinci Aytuğ Dalkılıç olurken, ikinci Cesur Demir, üçüncü ise Ali Çelik oldu. Birinci olan yarışmacıya tam altın, ikinci olan yarışmacıya yarım altın, üçüncü olan yarışmacıya ise çeyrek altın ödülleri verildi. Yarışmaya katılan bütün yarışmacılara protokol tarafından plaketler takdim edildi.

(HFD-ÖS-Y)



18.05.2017 11:25:56 TSI

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