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Başkan Toyran'ın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

Başkan Toyran mesajında; "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri ışığında ilerleyecek, ilkelerine sahip çıkacak ve ülkeyi ileri devletler seviyesine çıkaracak olanlar kuşkusuz gençlerimizdir. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i gençlere emanet etmiş ve 'umudum gençliktedir' demiştir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü yolunda kurtuluş mücadelesinin başlatıldığı, Türk Ulusunun bağımsız ve özgür yaşama kararlılığının bir göstergesi olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını yürekten kutluyor; Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi.

(LT-İK)



18.05.2017 11:26:58 TSI

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