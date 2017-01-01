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Büyükşehirden Salihli'ye asfalt hamlesi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 11:28
Büyükşehirden Salihli'ye asfalt hamlesi
Büyükşehirden Salihli'ye asfalt hamlesi

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Allahdiyen Mahallesi yolu üzerinde başlayan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Kayda, Büyükşehir Belediyesi Salihli Şantiye Şefi Numan Sözer'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi'nin birlikte hareket ettiklerini ve işbirliği içerisinde çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Başkan Kayda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve ekibine teşekkür etti. Özellikle bozuk olan mahalle yollarının başlatılan asfalt çalışmaları kapsamında düzeltileceğini belirten Başkan Kayda, "Asfalt sezonumuz başladı. Geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları çerçevesinde Salihli'de 340 kilometrelik yolumuz asfaltlandı. Bu yıl Başkanımız Cengiz Ergün'ün ekipleri yine mahalle bağlantı yollarını gündemine aldı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüze bağlı ekipler, kış ayları boyunca Kurşunlu-Allahdiyen yolu açma çalışmalarına devam etti. Bugün itibari ile de sıcak asfalt çalışmaları başladı. Başta Cengiz Ergün Başkanımıza, Fen İşleri çalışanlarımıza, genel sekreterlere ve daire başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu çerçevede biz de Salihli Belediyesi olarak şehir merkezine yaklaşık 180 bin metrekare sıcak asfalt atacağız. Bunun anlamı şu; göreve geldiğimiz günden beri kırsal mahallelerimizde alt ve üst yapısı tamamlanmayan yer bırakmayacağız. Yaklaşık bugüne kadar 600 bin metrekare taş döşedik. Bu yıl içinde ihalesi yapılan 10 mahallemize toplam 150 bin metrekare taş döşenecek. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yağmursuyu ihalesi tamamlandı. Önümüzdeki hafta içerinde yağmursuyu altyapı ve inşaat çalışmaları başlayacak. Gümüşçayı'nda geçtiğimiz hafta Masal Ormanı Parkımızın çalışmaları başladı. Prestij caddelerimizdeki düzenleme çalışmaları ise önümüzdeki günlerde başlayacak. Göreve geldiğimiz günden beri Büyükşehir ile el ele Salihli'yi değiştireceğiz dedik ve değiştirdik. Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.
(BA-SC)

18.05.2017 11:28:04 TSI
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