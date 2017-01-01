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Hasan Dağı yamaç paraşütüne açılıyor



(Fotoğraflı)



Arslan Altındiş

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçe sınırları içerisinde bulunan Hasan Dağı yamaç paraşütüne açılıyor.

Yamaç paraşütü meraklılarının 4-5 yıldır mesken tuttuğu bin 200 metre yükseklikteki Hasan Dağı'nda, Bilecik İl Genel Meclisi Turizm ve Tanıtım Komisyonu inceleme yaptı. İnceleme sonunda Komisyon Başkanı Nihal Arslan, Hasan Dağı'nda yamaç paraşütü meraklıları tarafından spor yapıldığı söyleyerek, "Burada incelemeler yaptık. Komisyon üyeleri ve ilçe kaymakamımızla istişarelerde bulunarak, Hasan Dağı'nda yamaç paraşütü sporunun yapılabilmesiyle ilgili neler yapılabilir ilgili çalışma yaptık" dedi.

Ardından bazı İl Genel Meclis üyeleri yamaç paraşütü ile kendilerini boşluğa bırakarak, deneme yaptılar. İncelemeye Gölpazarı Kaymakamı Kadir Duman, Turizm ve Tanıtım Komisyon Başkanı Nihal Arslan, Gölpazarı İl Genel Meclis Üyesi Ali Şenel, Yenipazar İl Genel Meclis Üyesi Osman Varolu, İstanbul Sportif Havacılık Kulübü üyeleri Hakan Kırlı ve Yücel Budak, Çengeller Köyü Muhtarı Mehmet Aysan katıldı.

(CKT-HA-Y)



18.05.2017 11:28:10 TSI

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