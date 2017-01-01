"Dış Politika Analizi ve Uluslararası Sistem Faktörü" konferansı
(Fotoğraflı)
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Üniversitesi'nde "Dış Politika Analizi ve Uluslararası Sistem Faktörü" konulu konferans gerçekleştirildi.
Türkiye'de uluslararası ilişkiler alanında çalışmaları ve eserleri ile tanınan Prof. Dr. Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası İlişkiler Kulübü ve Kırklareli Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezinin işbirliğiyle gerçekleştirilen bir konferans verdi. Konferans Uluslararası İlişkiler Kulübü Başkanı Ayşenur Sarısünbül ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Neziha Musaoğlu'nun açılış konuşmaları ile başladı. Açılış konuşmalarının arıdan Prof. Dr. Faruk Sönmezoğlu Dış Politika ve Uluslararası Sistem Faktörü üzerine bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından soru ve cevap kısmı ile konferans sona erdi.
(KA-MEF-Y)
18.05.2017 11:30:48 TSI
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