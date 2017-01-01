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Vali Dağlı Gençlik bayramını nedeniyle bir mesaj yayınladı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Vali Zülkif Dağlı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramını kutladı.

Vali Dağlı yayınladığı mesajında "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 98.yıldönümünü milletçe, birlik ve berberlik içerisinde kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 19 Mayıs 1919, Cumhuriyetin ilanıyla neticelenen bağımsızlık mücadelesinin, aziz milletin birlik ve beraberliğinden aldığı güçle hiçbir engel tanımayacağını, hür ve bağımsız yaşamayı şiar edinmiş Aziz Milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, bütün olumsuzlukları bertaraf ederek, azim ve kararlılıkla başlattığı istiklal mücadelesinin başladığı gündür. Bu tarihi gün, umutların yeniden canlandığı, millet egemenliğine dayalı yeni bir devlet kurma fikrinin yeşerdiği gündür. İstiklal mücadelesine egemen olan ruh ve ecdadımızın azmi ve son yıllarda gerçekleştirilen büyük atılımların da katkısıyla 2023 hedeflerine ilerlemekte olduğumuz hali hazırdaki süreçte de bizler için önemli bir ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu önemli günün Ulu Önder Atatürk tarafından Türk gençliğine bayram olarak armağan edilmesi de büyük bir önem ifade etmektedir. Gençlerimizi kendine güvenen, donanımlı, bilgili, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, demokrasiye inanan, çalışkan ve üretken insanlar olarak yetiştirmek en önemli görevimizdir. Sevgili gençler, vatanını canından üstün tutan ecdadımızın verdiği mücadeleler ve büyük fedakarlıklar sonucu kurulan Cumhuriyetimiz, sizlere emanettir. Bu emaneti korumak, daha da yüceltmek, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için sizler de çok çalışmalısınız. Sizlerin, ideallerinin peşinden kararlılıkla giden, vatanını seven, ahlaklı, öz güvenli bireyler olarak yetişmeniz en büyük arzumuzdur. Ülkemizin geleceğinde söz sahibi olduğunuzda özveriyle çalışmaya ve ülkemizi daha parlak yarınlara taşımaya hazır olmalısınız sizlere güveniyoruz. Bu cennet vatanın sizlerin omuzlarında daha gelişmiş, daha müreffeh, saygı duyulan bir ülke olarak, hür ve bağımsız bir şekilde sonsuza kadar varlığını sürdüreceğine inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Siz sevgili gençlerimizin ve bütün vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum" dedi.

(AY)



18.05.2017 11:33:12 TSI

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