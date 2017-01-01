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Acılı anne, oğlunun anısına yapılan turnuvaya katıldı

- Trafik kazasında hayatını kaybeden Görkem Çakır anısına düzenlenen satranç turnuvasının ilk hamlesini acılı anne Serap Çakır yaptı



(Fotoğraflı)



İlker Uyar

MANİSA (İHA) - Geçtiğimiz aylarda trafik kazasında hayatını kaybeden Görkem Çakır'ın anısına düzenlenen satranç turnuvasının ilk hamlesini acılı anne Serap Çakır yaptı.

Turgutlu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde başlayan 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinliklerinde geçtiğimiz aylarda iki ayrı trafik kazasında hayatını kaybeden Turgutlulu iki genç isim Samet Sungur ve Görkem Çakır adına turnuva düzenleniyor.

Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi Toplantı Salonunda Çarşamba günü başlayan satranç turnuvasının başlangıç hamlesini ise trafik kazasında yaşamını yitiren Görkem Çakır'ın annesi Serap Çakır yaptı.

Turnuva öncesi açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez Çakır ailesine tekrar baş sağlığı dileğinde bulunurken, "Başarılı bir öğrencimizi kaybetmek gerçekten bizleri çok üzdü. Görkem'i unutmayacağımızı her defasında dillendirmiştik, bu turnuvaya onun çok sevdiği ve başarılı olduğu satranç turnuvasına adını verdik. İnşallah bundan sonra her yıl bu turnuva Görkem adına düzenlenecek." ifadelerine yer verdi.

Acılı anne Serap Çakır ise turnuvaya katkısı olan tüm yetkililere teşekkür ederek, "Görkem satrancı çok seviyordu, şimdi de kardeşi onun emanetini devam ettiriyor. İnşallah en güzel şekilde de onun bu emanetini kalbinde yaşatacak, herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

(İLK-SC)



18.05.2017 11:37:07 TSI

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