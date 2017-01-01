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EFSED'DEN 19 Mayıs mesajı



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne Fotoğraf Sevdalıları Derneği Başkanı İlyas Karaman, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletine güvenerek çıktığı bağımsızlık yolcuğunu 19 Mayıs 1919'da başlatmıştır" dedi.

Edirne Fotoğraf Sevdalıları Derneği (EFSED) Başkanı İlyas Karaman, kurucu üyeleri adına 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Karaman, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk kurduğu cumhuriyeti sizlere emanet ederek yetişen nesillere verdiği önemi göstermiş olup, Türk gençliğine başka hiçbir ülkenin gençliğinde bulunmayan bir ayrıcalık tanımış emanet duygusuyla aynı zamanda bir o kadar da ağır bir sorumluluk yüklemiştir. Çünkü sizler, Türkiye Cumhuriyetinin geleceğisiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletine güvenerek çıktığı bağımsızlık yolcuğunu 19 Mayıs 1919 da başlatmıştır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurulmasında ve yaşatılmasında emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyor, tüm gençlerimize sevgilerimi, başarı dileklerimi sunuyorum. Fotoğraf sevdanız hiç bitmesin."

(KU-MK-Y)



18.05.2017 11:37:28 TSI

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