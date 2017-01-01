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Salihli Belediyesinden deprem paneli



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediyesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası işbirliğinde "Salihli'nin Depremselliği Zemin Problemleri ve Zemin İyileştirmenin Önemi" konularında panel düzenleyecek.

Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Şehir Tiyatrosunda 23 Mayıs Salı günü saat 13.00'da gerçekleştirilecek olan panele, Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Uygulama Merkezinden Prof. Dr. Hasan Sözbilir ile Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Selman Sağlam'ın konuşmacı olarak katılacak.

Düzenlenen panelde, bölgenin deprem riski ve zeminden kaynaklı problemleri ile yapılaşmanın daha bilinçli hale getirilmesi amaçlanıyor.

(BA-SC)



18.05.2017 11:38:40 TSI

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