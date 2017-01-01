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Doğada Görüntü Avcılığı Yarışması bu yıl Akçakoca'da yapılıyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 11:40
Doğada Görüntü Avcılığı Yarışması bu yıl Akçakoca'da yapılıyor
Doğada Görüntü Avcılığı Yarışması bu yıl Akçakoca'da yapılıyor

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Doğada Görüntü Avcılığı yarışması Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yapılacak.
Doğada Görüntü Avcılığı yarışması Akçakoca Belediyesi önünde düzenlenen kokteyl ile başladı. Organizasyonun ev sahipliğini yapan Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici bir konuşma yaptı. Başkan Yemenici Akçakoca'nın deklanşöre basılabilecek ender noktalardan bir yer olduğunu belirterek "Öncelikle dünyanın dört bir yanından Akçakoca'yı görüntülemeye Akçakoca'da görüntü avcılığı yapmaya gelen çok değerli fotoğraf severlere hoş geldiniz sefalar getirdiniz demek istiyorum. Çok doğru bir tercih yaptınız öncelikle onu söylemek istiyorum. Akçakoca deklanşöre basılabilecek ender noktalardan bir tanesi. Deniziyle, kumuyla, güneşiyle, doğasıyla, insanıyla, tarihi mekanlarıyla, gerçekten çok nadide karelerin yakalanabileceği ender yerlerden bir tanesi. Tabi tarihi çok uzun yıllara dayanan Cenevizlilerden başlayarak Osmanlı hakimiyetiyle bugün Türkiye Cumhuriyetiyle gerçekten çok köklü bir tarihe sahip bir ilçe. Özellikle bulunduğu konum itibariyle iki büyük şehrin, iki büyük başkentin, İstanbul ve Ankara'nın tam ortasında. Yaklaşık iki iki buçuk saat mesafede ulaşabildiğiniz ve Türkiye'nin Turizm Bakanlığı yokken Akçakoca'da büyüklerimiz 1952 yılında Turizm Tanıtma Derneğini kurmuşlar. İlk turizm noktalarından bir tanesi, tabi böyle bir şehirde böyle güzel bir ilçede Belediye Başkanlığı yapmak hizmet ediyor olmak bizim içinde ayrı bir şeref ayrı bir onur meselesi. Akçakoca tarihiyle, kültürüyle özellikle sizler için çok güzel karelerin yakalanacağı bir ilçe. Bundan yaklaşık yedi sekiz ay önce, değerli DASK üyeleri bizlerle beraber bir araya geldiler. Böyle bir yarışmayı Görüntü Avcılığı yarışmasını Akçakoca'da yapmak istediklerini söylediler. Tabi projeyi gördüğümde gerçekten çok beğendim bende bir fotoğraf meraklısıyım, fotoğraf bir anı karelemek bir anı sabitlemek, bir anı yıllar sonra bakabiliyor olmak çok çok önemli. Tabi Akçakoca son dönemde çok ciddi bir atılım içerisinde, Akçakoca'ya yaptığımız önemli yatırımlarla beraber inşallah tekrar hak ettiği noktayı Akçakoca'ya layık hale getirmeye çalışıyoruz. Yarışma boyunca gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından 200'ün üstünde konuğumuz çok önemli fotoğraflar çekecekler. Cumartesi inşallah seçici kurulun seçmiş olduğu fotoğraflarla beraber ödüller takdim edilecek. Ben bu projeyi önüme getiren değerli DASK üyelerine, yönetimine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlere bol şanslar diliyorum. Güzel kareler yakalamanız dileğiyle cumartesi günü buluşmak dileğiyle" dedi.
Düzenlenen kokteyle İlçe Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Belediye Başkan yardımcıları Suat Madenci ile Ali Direk, İl Genel Meclis Üyesi Ayfer Yılmaz, Belediye Meclis Üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum örgütleri ve Yunanistan, Filistin, Güney Kıbrıs, Ürdün, KKTC, Cezayir, İran, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri'den fotoğrafçılar katıldı.
(TT-AY)

18.05.2017 11:40:02 TSI
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