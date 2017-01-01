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Öğrencilerin yıl sonu programı büyük ilgi gördü



(Fotoğraflı)



Mahmut Kılınç

KAYSERİ (İHA) - Develi ilçesinde bulunan Nevzat Erciş Anaokulu tarafından düzenlenen yıl sonu programı büyük ilgi gördü.

Nevzat Erciş Anaokulu'nun yıl sonu programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Öğretmen ve öğrenciler ile velilerin büyük ilgi gösterdiği programda, minik öğrenciler sergiledikleri gösteriler ve okudukları şiirlerle salonu dolduranlardan büyük alkış aldı.

Okul Müdürü Halil İbrahim Topbaşı, "Nevzat Erciş Anaokulu olarak eğitim dönemi sona ermeden bir program düzenleyelim ve minik yavrularımızın önü açıldığında o eğitim verildiğinde neler yapabileceğini göstermek istedik. Sizlerde yoğun ilgi göstererek bizleri onurlandırdınız. Katılımlarınızdan dolayı sizlere ve bu güzel programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

(AÖ-Y)



18.05.2017 11:41:27 TSI

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