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TKDK, sözleşme yapacağı başvuru sahiplerini bilgilendirdi



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ERZURUM (İHA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, IPARD II Programı Birinci Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında sözleşme imzalamaya hak kazanan kişilere yönelik sözleşme bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantı Erzurum Polat Resort Otel 'de gerçekleşti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Hamza Özer, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve sözleşmeye hak kazanmış başvuru sahipleri katıldı.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar tedbiri kapsamında desteklenmek üzere seçilen başvurular listesinde Erzurum İl Koordinatörlüğü 'ne yapılan başvurular içerisinde yer alan 25 adet hayvancılık projesi ile çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbiri kapsamında ise 12 proje sahibinin katılımları ile sözleşme bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşma yapan Erzurum İl Koordinatörü Dr. Atilla Özlü TKDK 'nın Erzurum 'a katkıları hakkında şu bilgileri sundu; "TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğü geçtiğimiz 4 yılda Erzurum ekonomisine ciddi katkılar sunmuştur. Bu sürede 112 projeye yaklaşık 98 Milyon TL yatırım sağlanırken bu yatırımlara yaklaşık 40 Milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu projeler sayesinde doğrudan ve dolaylı olarak ilimize 1400 civarında istihdam sağlanmıştır. Yine bu desteklemeler kapsamında 6 kadın girişimciye ve 52 adet 40 yaş altı genç girişimciye hibe ödemeleri yapılmıştır. IPARD I Programı ile başlayan destekler IPARD II Programı ile daha fazla ivmelenecektir. Bunun ilk işareti IPARD II Programı birinci başvuru çağrı dönemi kapsamında uygulanacak projelerdir. Bu projelerin 25 adedi hayvancılık işletmesi iken 12 adet proje ise çiftlik faaliyetleri kapsamında değerlendirilecektir. Bugün burada sözleşme imzalamaya hak kazanan proje başvuru sahiplerimizle yatırım ve ödeme süreçlerinde karşılaşacakları önemli durumları anlatacak ve prosedür işleyişi hakkında bilgiler vereceğiz. Bunu yapmaktaki amacımız proje sahiplerinin süreci bilinçli yöneterek hibe desteğine en kısa sürede kayba uğramadan ulaşmalarını sağlamaktır. Yeni yatırımların vatanımıza, milletimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Toplantının son bölümünde sözleşme süresince zeyilnameler, yerinde kontrollerde ve ödeme işlemlerinde dikkat edilecek hususlar hakkında ilgili uzmanlar bilgi aktardı. Soru ve cevap bölümünde vatandaşlar süreçler hakkında uzmanlardan detaylı bilgiler aldılar. Toplantının bitiminde sözleşme imzalamaya hak kazanan vatandaşlar TKDK 'nın sürece yaklaşımında ki hassasiyet, ciddiyet ve duyarlılıktan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

(ERZ-AT-Y)



18.05.2017 11:43:28 TSI

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