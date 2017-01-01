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Başkan Ali Çetinbaş: Toplumları ayakta tutan güç tarih boyunca hep gençlik olmuştur

18 Mayıs 2017 Perşembe, 11:43
Başkan Ali Çetinbaş: Toplumları ayakta tutan güç tarih boyunca hep gençlik olmuştur
Başkan Ali Çetinbaş: Toplumları ayakta tutan güç tarih boyunca hep gençlik olmuştur

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, tarih boyunca toplumları ayakta tutan gücün gençlik olduğunu dile getirdi.
Sama ve seçilme yaşının 18 yaşa ildirildiğini belirten Başkan Çetinbaş, "Binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde büyük zorluklar altında kurulan Türkiye Cumhuriyeti işte bu güce, gençlerimize emanettir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ''Yükselen yeni nesil istikbal sizsiniz, Türkiye Cumhuriyeti'ni biz kurduk onu yüceltecek ve yaşatacak sizsiniz.'' sözünde vurguladığı gibi Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak olan genç nesillerdir.Sevgili gençler bu değerli emaneti korumak, kollamak, daha ileriye götürmek ve sizden sonrakilere en iyi şekilde aktarmak sizlere düşen en önemli görevdir. Artık, seçme ve seçilme yaşının 18 yaşına indirilerek anayasal hak olarak verildiği yeni anayasa değişikliği ile yakın gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye Cumhuriyetini omuzlarınızda yükselteceksiniz, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine sizler taşıyacaksınız.Hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız dediğimiz 15 Temmuz 2016 hain FETÖ terör örgütünün darbe teşebbüsünde milletimiz tek yürek ve tek yumruk olarak alçakların karşısında dik durmuş, teröristleri bertaraf etmiş gereken dersi layıkıyla vermiştir. İşte bu alçak kalkışma da sevgili gençlerimiz akın akın meydanlara inmiş, hainlerin karşısına dikilerek önlerine adeta çelikten duvar olmuş, yüksek imanıyla dur demiştir. Gurur ve onur timsali bu gençlerimiz, ya şehit ya gazi olurum inancıyla vatan hainlerine tüm gücüyle direnmiş ve başarmıştır. Tüm dünya Türk milletinin, Türk gencinin bu yüksek iman gücü azim ve kararlılığına gıpta ile şahit olmuştur.Genç kardeşlerim, bundan sonrada birlik ve beraberliğimizin bütünlüğüne yönelik her türlü tehdit karşısında daha fazla kenetlenerek işte ve dışta ki tüm düşmanlara, huzur ve güvenliğimizi bozmasına asla izin vermemeliyiz. Şanlı Ay Yıldızlı bayrağımızın altında hepimizin bir bütün olarak yaşamasına imkan sağlayan demokratik ve sosyal hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti olduğunu unutmamalıyız. Sevgili gençlerimiz, tüm kurumlarıyla dimdik ve güçlü bir şekilde ayakta olan devletimizi ve cumhuriyetimizi bütün değerleriyle sonsuza kadar koruyarak güçlü Türkiye yolunda 2023 hedeflerimize ulaşmamızın kaynağı ve değeri olacaktır. Buna olan inancımız ve güvenimiz tamdır.Gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı. (EFE)

18.05.2017 11:43:36 TSI
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