DTSO Meclis toplantısı gerçekleştirildi
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Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantı Meclis Başkanı Ertan Taşlı'nın açılış konuşmasıyla başladı. 22-23 Mayıs tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan TOBB Genel Kuruluna katılımlarla ilgili bilgiler veren Ertan Taşlı, gerek delegelerin gerekse misafirler olarak katılım sağlayacak olanların belirtilen zamanlarda Ankara'da TOBB'da olması gerektiğini ifade etti.
Olağan gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra DTSO Akademik Danışmanı ve Düzce Teknopark Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Özkan Şahin, hem Teknopark hem de odayla alakalı olarak geliştirilen projeler, Üniversite Sanayi işbirliği çalışmaları ve yeni Teknopark hizmet binasının yapımı ile ilgili bilgiler aktardı.
Toplantı Ramazan ayı içerisinde yapılacak etkinliklerin düzenlenmesi konusunda Genel Sekreter Ayten Nursel Kocadağ'a talimat verilmesiyle sona erdi.
(AY)
18.05.2017 11:43:43 TSI
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