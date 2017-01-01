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Başkan Konak, 19 Mayıs'ı kutladı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 11:44
Başkan Konak, 19 Mayıs'ı kutladı
Başkan Konak, 19 Mayıs'ı kutladı

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Konak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Başkan Konak, bağımsızlığa giden yolda ilk adımın atıldığı 19 Mayıs'ın Türk milleti adına büyük bir anlam ifade ettiğini kaydetti. Konak yayınladığı mesajında, "Bir milletin yücelmesinde en önemli faktör gençliktir. Gençlik, toplumun da en önemli yapı taşıdır. Toplum hayatının büyük bir kısmını teşkil eden gençliğin donanımı, eğitim ve öğretimi, toplumun huzuru için büyük önem arz etmektedir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni bilimde, sanatta ve sporda başarı ile temsil ederek göğsümüzü kabartan gençlerimiz, büyük başarılara imza atmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi.
(GC-

18.05.2017 11:44:28 TSI
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