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Cami cemaatine süt ikramı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 11:44
Cami cemaatine süt ikramı
Cami cemaatine süt ikramı

(Fotoğraflı)

Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, cami cemaate süt ikram edildi. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Yılmazlar Kayı Çiftliğinin birlikte düzenlediği programda cami cemaatine süt dağıtımı gerçekleşti.
Tavşanlı ilçesi Derbent köyünde süt sığırcılığı işletme tesisi bulunan Yılmazlar Kayı Çiftliğinde üretilen büyükbaş hayvanların sütleri, paketlenmiş halde yatsı namazı sonrasında camiden çıkan cemaate dağıtıldı.
Ulucami cemaatinden Mehmet Akça, "Mübarek gece ve günlerde Camii çıkışında genelde kek veya çikolata ikram edilirdi. Böyle süt dağıtımı ile ilk kez karşılaştım. Çok güzel bir uygulama, hem sağlıklı hem de gelecek nesillerimiz için süt içmek daha faydalı. Umarım bu örnek olur ve bundan sonra da devamı gelir" dedi.
Süt dağıtımı sırasında Tavşanlı ilçe Gıda ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Temel, İlçe Özel İdare Müdürü Necati Derin ve Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı Harun Çoban da bulundu. (Tİ - EFE)

18.05.2017 11:44:52 TSI
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