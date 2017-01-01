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Müsteşar Yardımcısı Ayrım'dan Başkan Korkut'a övgü



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ERZURUM (İHA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Serhat Ayrım, SGK haftası nedeniyle bir çalışma takvimi için geldiği Erzurum'da Yakutiye Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalardan etkilendiğini ifade etti. Belediye Başkanı Ali Korkut'u ziyaret eden Müsteşar Yardımcısı Serhat Ayrım, "Gezip gördüm, oldukça etkileyici işler yapıyorsunuz. Güzel ve gelişime açık bir ilçeyle karşılaştım" dedi. Ali Korkut, Müsteşar Yardımcısı Serhat Ayrım'a işlemeli Oltu taşı tespih hediye etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Serhat Ayrım, SGK haftası nedeniyle bir çalışma takvimi çerçevesinde Erzurum'da inceleme ve ziyaretler gerçekleştiriyor. İş sağlığı, iş güvenliği gibi konularda işyerleri ve inşaatlarda incelemelerde bulunduğu belirtilen Müsteşar Yardımcısı Serhat Ayrım, ilçede karşılaştığı değişim ve yürütülen projelerden etkilendiği için Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut'u ziyaret etti. Müsteşar Yardımcısı Serhat Ayrım, "Erzurum'un merkez ilçesi Yakutiye, dolayısıyla Belediye Başkanımız Ali Korkut'un her yaptığı önemlidir. Erzurum'un görünen yüzü bir ilçede kentsel dönüşüm çalışmaları, Üç Kümbetler çevresinde yürütülen proje beni etkiledi. Belediye Başkanımıza bizzat yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etmek istedim" dedi.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Serhat Ayrım'a işlemeli Oltu taşı tespih hediye etti. Ali Korkut, "Sayın Müsteşarım özellikle belediyeler ile ilişkilerinizde sabır çekersiniz diye size bu tespihi hediye emek istiyorum. Erzurum'umuzun önemli bir değeri Oltu taşı tespihlerimiz. Erzurum'un merkezini güzelleştirecek, kültür turizmine açabilecek projeleri gücümüz nispetinde uyguluyoruz. Şehrin dönüşümü için gecekondu ve kötü yapılaşmalarla sarılı semtleri, mahalleleri kamulaştırmak ve çağa uygun yapılaşmaya açmak gerekiyor. Bizde bunu yapıyoruz. Ziyaret ettiğiniz Yeşil Yakutiye Projemiz bunun en güzel örneğidir. Gecekondu ve kötü yapılaşmayla örülü 52 dönüm araziyi kentsel dönüşüm projemiz çerçevesinde temizledik ve güzel bir yapılaşmayı gerçekleştiriyoruz. Bütün ilçeyi güzelleştirmek, tarihi eserlerini gün yüzüne çıkarmak hedefimiz" şeklinde konuştu.

(ÖB-ÖB-Y)



18.05.2017 11:49:03 TSI

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