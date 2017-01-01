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Van'da bir yılda 28 bin 667 bebek doğdu

18 Mayıs 2017 Perşembe, 11:50
Van'da bir yılda 28 bin 667 bebek doğdu

VAN (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürü Özer Coşğun, Van'da 2016 yılında canlı doğan bebek sayısının 28 bin 667 olduğunu söyledi.
Doğum istatistikleri hakkında açıklamalarda bulunan Özer Coşğun, canlı doğan bebek sayısı revize edilen 2015 yılı verisine göre 1 milyon 333 bin 329 iken, 2016 yılında 1 milyon 309 bin 771 olduğunu belirtti. Özer Coşğun, "Van'da canlı doğan bebek sayısı revize edilen 2015 yılı verisine göre 29 bin 761 iken, 2016 yılında 28 bin 667 oldu. Muş'ta canlı doğan bebek sayısı revize edilen 2015 yılı verisine göre 11 bin 207 iken, 2016 yılında 10 bin 846 oldu. Bitlis'te canlı doğan bebek sayısı revize edilen 2015 yılı verisine göre 9 bin 23 iken, 2016 yılında 8 bin 754 oldu. Hakkari'de canlı doğan bebek sayısı revize edilen 2015 yılı verisine göre 5 bin 887 iken, 2016 yılında 5 bin 491 oldu" dedi.

"Van'da toplam doğurganlık hızı 3,18 çocuk oldu"
Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu ilin 2016 yılında 4,33 çocuk ile Şanlıurfa olduğunu dile getiren Özer Coşğun, "Bu ili 3,69 çocuk ile Ağrı, 3,46 çocuk ile Siirt ve 3,45 çocuk ile Şırnak izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,46 çocuk ile Karabük oldu. Bu ili 1,48 çocuk ile Edirne ve Kırklareli, 1,50 çocuk ile Zonguldak izledi. Van'da ise bu oran 2015 yılında 3,37 iken, 2016 yılında 3,18 olarak gerçekleşti. Toplam doğurganlık hızı 2016 yılında Muş'ta 3,35, Bitlis'te 3,29 ve Hakkari'de 2,53 oldu" diye konuştu.
Kaba doğum hızı hakkında da bilgiler veren Özer Coşğun, "2016 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 32,9 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 28,3 ile Ağrı, binde 26,6 ile Muş ve binde 26,1 ile Van ve Siirt izledi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 9,8 ile Karabük oldu. Bu ili binde 10,1 ile Edirne, binde 10,2 ile Giresun ve Kırklareli izledi. Bölgemize bağlı diğer illerde kaba doğum hızı Bitlis'te binde 25,7 ve Hakkari'de binde 20,1 oldu" şeklinde konuştu.
(MSA-Y)

18.05.2017 11:50:46 TSI
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