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Eyyübiye'de 98 aileye tapu dağıtıldı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 11:52
Eyyübiye'de 98 aileye tapu dağıtıldı
Eyyübiye'de 98 aileye tapu dağıtıldı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, ilçede kanayan yara haline gelen tapu sorununun çözümü için adım atmayı sürdürüyor. Başkan Ekinci, Akşemsettin Mahallesinde tapu sorunu yaşayan vatandaşlara tapularını dağıttı.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Akşemsettin Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelip uzun yıllardır çözüm bekleyen tapu sorununu çözmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda yine aynı mahallede 30 yıldır devam eden tapu sorunu çözen ve devamı gelecek diyen Başkan Ekinci, 98 ailenin daha yüzünü güldürdü. Mahallede vatandaşlarla bir araya gelerek tapu dağıtımını gerçekleştiren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci bu sorunun kökten çözümü için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Eyyübiye'nin en büyük sorunun tapu olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, "Tabi bu tapu sorununun değişik yanları var. Hazine arazisi üzerinde, şahıs arazisi üzerinde, sit alanı ve vakıflara ait yerler üzerinde olanlar var. Biz burada belediye olarak inisiyatif almış durumdayız. Bu insanlara söz verdiğimiz gibi tapu sorunlarını çözmek adına ciddi uğraşlar veriyoruz. Bugün burada 98 vatandaşımıza tapularını dağıttık. Bundan sonraki süreçte de inşallah tapuları dağıtmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla çok büyük bir sıkıntı olan tapu sorunları yavaş yavaş çözülüyor. Çok şükür bu saatten sonra tapu dağıtımına başladık. Bu sorun kısa bir süre içerisinde inşallah sona erer" şeklinde konuştu. Akşemsettin Mahalle Muhtarı Ahmet Eskiler ise Başkan Ekinci'ye ve emeği geçenlere teşekkür ettiklerini belirtti.
Akşemsettin mahallesinde gerçekleşen tapu dağıtımına Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile birlikte belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Akşemsettin Mahalle Muhtarı Ahmet Eskiler ve vatandaşlar katıldı.
(Şİ-SD-Y)

18.05.2017 11:52:34 TSI
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