SGK İl Müdürü Köroğlu DTSO'yu ziyaret etti
(Fotoğraflı)
Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında SGK Düzce İl Müdürü Necmi Köroğlu Düzce Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.
Ziyarette DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Çakır, Başkan Yardımcıları Mehmet Danışmaz, Abdülkadir Albayrakoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Ekrem Gökçe Hayati Eğilmez ve Murat Saydam hazır bulundu.
SGK Düzce İl Müdürü Necmi Köroğlu, Sosyal Güvenlik Haftası etkinliklerine katkılarından dolayı DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Çakır'a plaket takdim etti.
(AY)
18.05.2017 11:52:37 TSI
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