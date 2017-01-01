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Başkan Çelik'e esnaflardan teşekkür

18 Mayıs 2017 Perşembe, 11:52
Başkan Çelik'e esnaflardan teşekkür
Başkan Çelik'e esnaflardan teşekkür

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri ve Niğde Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette, Başkan Çelik'e Kayseri'ye ve esnaflara yapmış olduğu hizmetler nedeniyle teşekkür edilerek bir plaket verildi.
Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 19. Bölge Birliği Başkanı Mustafa Alan, Bölge Birliği Başkan Vekili ve Niğde Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fahri Eker ile bölge birliğine bağlı kooperatiflerin başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret ederek bir süre görüştüler.
Kayseri Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı da olan Bölge Birliği Başkanı Mustafa Alan, yaptıkları çalışmalar ve kullandırdıkları kredilerle ilgili Başkan Mustafa Çelik'e bilgi verdi. Başkan Çelik'e Kayseri ve ilçelerine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür de eden Alan, yapılanların gözüktüğünü söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik de bu şehir için, iş ve istihdam sağlamanın önemini vurgulayarak, "Bu memleket için değer yaratan herkes bizim için çok önemlidir ve biz de onların kapısında hizmetçiyiz. Sizler bir taraftan iş yeri açıp istihdam üretiyorsunuz, bir taraftan da değer üretip vergi ödüyorsunuz. Sizler bünyenizde çalıştırdığınız her kişiyle devletin sırtındaki yüke ortak oluyorsunuz. Bu anlamda her zaman sizlerle bir arada olmaya, sizler için yeni yeni projeler geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.
Ziyarette ayrıca Başkan Mustafa Çelik'e yaptığı hizmetler nedeniyle bir plaket verildi. Bölge Birliği Başkanı Mustafa Alan, "Esnaf sanatkarlarımıza ve şehrimize yaptığınız hizmetlerden dolayı ve özellikle Kayserispor'a verdiğiniz destekler için teşekkür ediyorum. Kayserispor için ne büyük gayret gösterdiğinizi, ne eziyetler çektiğinizi yakından biliyorum" dedi.
(AÖ-Y)

18.05.2017 11:52:41 TSI
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